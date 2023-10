Guardiola sobre la posibilidad de dirigir en la Juventus: 'La Juve nunca me buscó'

Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, dio una charla ante 3 mil 500 alumnos de secundaria sobre la derrota y el valor de la victoria, y también comentó sobre su posible llegada a la Juventus y sobre el talento en el balompié italiano.

Guardiola se trasladó a la ciudad de la región de Piamonte para charlar en el pabellón de deportes de Cuneo en el evento llamado 'Cómo utilizar el talento y el trabajo en equipo para afrontar y vencer mejor los desafíos de la vida'.

"La gente dice que de la derrota se aprende más, pero con la victoria se vive mejor. Por encima de todo, el equilibrio es importante. Tienes que mantener la calma cuando ganas y no pensar que todo es un desastre cuando pierdes", declaró.

"Miren a Allegri (entrenador Juventus) y De Zerbi (entrenador Brighton): ¿piensan que uno quiere ganar y el otro no? De Zerbi no juega por estética, juega para ganar. Todo el mundo piensa que su método es el mejor para ganar, así de fácil. Todos quieren ganar. Nunca he conocido a un entrenador o a un jugador que no quiera ganar, ni a uno que no quiera jugar bien", compartió.

Por su parte, Pep fue cuestionado sobre si le gustaría entrenar a los Bianconeri en un futuro, pero el estratega español decidió no enfocarse en esa pregunta y la esquivó.

"La 'Juve' nunca me buscó", desveló. "¿La entrenaría? En Italia la comida es muy buena. Me gusta mucho y vengo a menudo de vacaciones", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OLIVIER GIROUD, EN EL 11 IDEAL DE LA SERIE A... ¡COMO PORTERO!