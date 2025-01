Hansi Flick confía en el Barça para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor: “El club hará su trabajo”

La novela entre el Barça y Dani Olmo que ha incluido al también jugador Pau Víctor sigue en incertidumbre tras no llegar al objetivo que es inscribir a los jugadores para el complemento de la temporada en curso debido al Fair Play Financiero.

Pese a la negativa de LaLiga, Olmo ha demostrado su intención de seguir con el equipo y con la fe puesta en el proyecto azulgrana; sin embargo, las últimas horas serán cruciales para lograr la inscripción.

Dani Olmo l CRÉDITO: X:_Dani_Olmo

Hansi Flick habló sobre el tema aunque aseguró que el tema no está en sus manos y confía en que la institución hará los suyo para mantener a ambos jugadores.

“No quiero hablar sobre esto porque no es mi trabajo, lo es preparar al equipo para el partido. Pero estoy en contacto con el presidente, he hablado hoy, tengo confianza con el club. Cada uno hace su trabajo. El mío es preparar el partido”, mencionó en rueda de prensa previo al duelo contra Barbastro de los dieciseisavos de la Copa del Rey.

Barça l CRÉDITO: X:_Dani_Olmo

Pese a no ahondar sobre la situación, resaltó que es un momento difícil en el interior blaugrana: “Si soy honesto, la situación no me alegra. Tampoco a los jugadores. Pero las cosas son como son hay que aceptarlo”.

“Tengo que entrenarles y cada uno debe hacer su trabajo. Tenemos confianza en el club. Soy optimista, No queda otra cosa que esperar”, puntualizó el alemán.

