Hansi Flick defiende al arbitraje y opina sobre la carta de Real Madrid: "Yo no lo haría"

Cuando se presenta una polémica arbitral que favorece a Real Madrid, el club suele mantenerse en silencio. Pero ahora que ante el Espanyol se vio perjudicado, el club merengue mandó una carta a la Real Federación Mexicana de Futbol (RFEF); algo con lo que Hansi Flick no está de acuerdo.

En conferencia de prensa previa a su compromiso de esta semana en la Copa del Rey contra Valencia, el técnico de Barcelona fue cuestionado sobre la solicitud de los Merengues de "una reforma integral" del arbitraje. A lo que el estratega alemán prefirió ser evasivo.

Los Merengues se han quejado de cómo les afecta el arbitraje | AP

"Si soy sincero, no quiero hablar de esto. Ellos lo han hecho así, pero ese no es nuestro estilo, yo no lo haría", declaró el técnico de los culés, quien enfatizó que en su equipo prefieren no engancharse con el arbitraje.

"Nosotros no ponemos excusas. Cada entrenador y club tiene algunos motivos para decir cosas. Somos humanos y cometemos errores. Los árbitros tienen un trabajo complicado y hay que cuidarlo. No es algo fácil para ellos", señaló el alemán.

Real Madrid nuevamente estuvo en el centro de la polémica | AP

Hansi Flick prefiere no hablar del arbitraje para justificar resultados

A pesar de la insistencia en el tema, el estratega de Barcelona reiteró que mandar una carta a la RFEF no es algo que él haría. Además, destacó que prefiere centrarse en las fallas y aciertos de sus dirigidos. "Creo que lo he dicho todo. Cuando llegué dije que no quería excusas ni quejas".

"Tenemos que ganar nuestros partidos y sabemos que hemos dejado escapar varios puntos. Eso es nuestra culpa. Tenemos que ver lo que podemos hacer. El domingo tenemos otro partido importante, pero lo primero es ganar en Valencia", finalizó.

Flick no comparte la postura de Ancelotti y Real Madrid | AP

¿Cuándo juega Barcelona?

Este jueves 6 de febrero, el Barça se enfrentará a Valencia en los Cuartos de Final de la Copa del Rey. Mientras que su próximo compromiso en LaLiga es el domingo 9 ante Sevilla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Santiago Giménez: Estos son los partidos del Milan en febrero

Hansi Flick prefirió no hablar del arbitraje | AP