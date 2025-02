Cristiano Ronaldo sobre Mbappé en Real Madrid: “No sabe jugar de delantero”

Cristiano Ronaldo sobre el presente de Kylian Mbappé en el Real Madrid y las complicaciones que ha tenido desde su llegada.

El Bicho aseguró que el francés no sabe jugar de delantero centro y al mismo tiempo reconoció que dará grandes alegrías a la institución.

Mbappé l CRÉDITO:AP

“La posición de delantero se le complica un poco a Mbappé, porque él no sabe jugar de delantero, Kylian no debería ser el típico delantero”, declaró el jugador de Al Nassr en entrevista con Edu Aguirre de El Chiringuito.

“Si fuese él jugaría más o menos como juega Cristiano Ronaldo de delantero. Le quiero mucho, y no sólo por la historia que ha tenido de joven de que quería mucho a Cristiano Ronaldo y era su ídolo. Pero que de verdad yo lo veo un crack y va a dar muchas alegrías al Real Madrid”, aseguró.

Mbappé l CRÉDITO:AP

Cristiano Ronaldo hizo recomendación a la afición de Real Madrid

El Bicho pidió a la afición mantenerlo en buen estado: “Cuidenlo, cuídenlo. Se lo digo a la afición del Real Madrid: cuiden al chaval, Mbappé es muy bueno y el Real Madrid tiene que ayudarle y protegerlo. Si yo estuviera en el Real Madrid le enseñaba a Mbappé a jugar de 9”.

Cristiano Ronaldo sobre los mil goles

Mientras tanto Cristiano Ronaldo habló sobre la cifra de los mil goles: "Si puediera lograrlo sería genial...pero no estoy obsesionado con ello".

