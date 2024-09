Hansi Flick manda mensaje a Yamal: “Si quieres ser un gran campeón, no podrás descansar”

El Barcelona tiene marca perfecta en el inicio de la temporada en LaLiga, los Culés registran cuatro victorias en el mismo número de juegos disputados.

Previo al duelo ante Girona, el estratega Hansi Flick habló en conferencia de prensa y entre tantos temas destacó un mensaje para Lamine Yamal ante el buen nivel que ha presentado desde la Eurocopa 2024.

“Creo que Lamine está a un alto nivel pero, a su edad, aún puede y tiene que mejorar. Es fantástico verle día a día cómo entrena.”, recalcó el alemán.

Flick expresó que el español no puede bajar los brazos para seguir creciendo profesionalmente: “Pero tiene que avanzar, mejorar, trabajar duro… los campeones no descansan. Y creo que es un buen consejo. Si quiere ser un gran campeón, no podrá descansar mucho, tiene que seguir y seguir”.

Los Culés ya se encuentran listos para enfrentar al Girona: “Mañana es un día importante. El Girona lo hace muy bien, es muy bueno con balón y el rendimiento de la defensa ha de ser al cien por cien”.

“Es partido de nivel de Champions y lo esperamos con muchas ganas. Es un buen test de cara al partido del jueves. Tengo muchas ganas de jugar mañana”, sentenció.

