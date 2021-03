Hermana de Cristiano Ronaldo estalló tras críticas al astro portugués

Cristiano Ronaldo y Portugal sufrieron luego de verse afectados por el arbitraje en las Eliminatorias de Qatar 2022, ya que el árbitro anuló un gol del ariete de la Juventus al final del partido, el cual le hubiera dado la victoria al combinado lusitano ante Serbia.

Katia Aveiro, hermana de CR7, estalló en sus redes sociales por las críticas a su familiar, quien furioso aventó el gafete de capitán luego de la anulación del gol.

"La gente dice a través de su magnánima sabiduría que: 'Quien no siente no es hijo de buena gente'. ¡Ayer Portugal fue robado escandalosamente! Cristiano hizo un gesto con las manos para demostrar que el balón había entrado por 30 centímetros, y sacudió la cabeza porque no valía la pena seguir jugando, yéndose por el túnel de vestuarios antes de que el árbitro pitase el final del partido", ha comenzado señalando.

"Poseído por su ira, después de que se le metiesen contra su país, al que tantas veces ha defendido con 'uñas y dientes', tiró el brazalete de capitán contra el suelo". Una frialdad increíble, porque seguramente si fuesemos nosotros le habríamos tirado el brazalete al linier por el robo que nos habían hecho a todos nosotros. Sin embargo, incrédulos por lo sucedido, en la televisión algunos se atreven a criticar la actitud de Cristiano.

"¡Estoy asombrada! Los mismos que le critican son los primeros que 'matarían' al árbitro y justificarían todo tipo de reacciones si fuese su equipo. Y por lo que vemos semanalmente en la ciudad, creemos que en una noche así, aquí, el árbitro habría tenido muchas dificultades para salir vivo y por su propio pie del campo", ha añadido Katia, quien también compartió varias stories en las que lamentaba el error de los árbitros", publicó en Instagram.

De igual forma, Aveiro concluyó felicitando a su hermano: "¡Felicidades Cristiano por la indignación de ayer en defensa de Portugal! Tu gesto con el brazalete en el suelo darán la vuelta al mundo y todos verán nuestra indignación por lo que le hicieron a mi país, tu país, y al país de los portugueses".

