Hugo Sánchez: Incluido en los mejores 100 jugadores de la historia; Messi el número 1

Hugo Sánchez fue incluido como el único jugador mexicano dentro de los 100 mejores futbolistas de la historia, según el ranking publicado por la revista 'Four Four Two'.

El pentapichichi logró colarse como el número 83, en donde fue destacado por la publicación por su olfato goleador.

“Confortablemente el mejor jugador mexicano de todos los tiempos y uno de los máximos goleadores de la historia del Real Madrid y de LaLiga. Jugó en los dos clubes madrileños, pero fue en la Real (tras mudarse en 1985) donde Sánchez y su celebración del gol con saltos mortales se convirtieron en leyenda

“Sánchez ganó cinco títulos de liga consecutivos entre 1985 y 1990, fue el máximo goleador de la competición en cuatro de esas temporadas y engalanó canchas españolas por todo el país con su espectacular abanico de remates. Depredador dentro del área penal, ciertamente, pero también extravagantemente dotado fuera de él”, se lee en la revista.

Otro jugador de Pumas que está en el listado es Dani Alves en el lugar 73, mientras que Ronaldinho que tuvo un paso por Querétaro en La Liga MX esta en la posición 26.

En la publicación también destaca que Lionel Messi es el mejor de la historia y que Cristiano Ronaldo está por encima de Pelé, pero no de Maradona.

Top-15 de los 100 mejores jugadores de todos los tiempos, según 'Four Four Two'

1.-Lionel Messi (Argentina)

2.-Diego Armando Maradona (Argentina)

2.-Cristiano Ronaldo (Portugal)

4.-Edson Arantes Do Nascimento, Pelé (Brasil)

5.-Zinedine Zidane (Francia)

6.-Johan Cruyff (Países Bajos)

7.-George Best (Irlanda)

8.-Franz Beckenbauer (Alemania)

9.-Ferenc Puskas (Hungría)

10.-Ronaldo Nazario (Brasil)

11.-Gerd Müller (Alemani)

12.-Alfredo Di Stéfano (Argentina-España)

13.-Michel Platini (Francia)

14.-Zico (Brasil)

15.-Garrincha (Brasil)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MBAPPÉ, CON UN PIE FUERA DEL PSG; EN JULIO PASADO PUDO SER DEL LIVERPOOL