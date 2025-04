Hugo Sánchez y su eterna enemistad con Leo Beenhakker

Tras siete años y cinco títulos de goleo en sus espaldas, Hugo Sánchez finalizó su etapa en el Real Madrid de una forma muy diferente a la esperada, pues se fue “por la puerta de atrás” tras haber tenido un enfrentamiento con Leo Beenhakker, quien llegó al banquillo merengue en 1992.

El técnico neerlandés arribó al club con la intención de hacer cambios, y uno de ellos afectó a Sánchez, pues perdió su puesto en la alineación titular. El mexicano expresó públicamente su descontento después de no ser convocado para un partido de la Copa de Europa, ausencia que Beenhakker justificó señalando la actitud del Pentapichichi.

“Hugo no está dispuesto a ayudar al equipo desde el banquillo, por lo que no le puedo convocar para este encuentro. No puedo aceptarlo. Este fue también el motivo por el que no le convoqué para el partido ante el Torino”, dijo en una rueda de prensa.

Esta situación llevó a Hugo Sánchez a hablar con Ramón Mendoza, presidente del Madrid, a quien le dio un ultimátum sobre su permanencia en el equipo. Finalmente, el propio delantero responsabilizó a Beenhakker de su salida.

“Lo que sucedió fue que el enfrentamiento con Beenhakker fue el causante de que, por dignidad, le dijera al señor Ramón Mendoza (presidente de Real Madrid): ‘Él (Beenhakker) o yo’. A mí no me gusta que se tomen las cosas a cachondeo y parece que aquí se están haciendo así. Beenhakker es el máximo responsable y sabrá lo que hace”.

“Yo había salido de una operación y finalice mi contrato en esta temporada. Se pensó fríamente y se creyó que lo más conveniente, dado lo que le iba a costar al club esos cuatro años (contrato de Beenhakker), era conveniente que me dieran la libertad”, contó en la televisión española al darse a conocer que dejaría al club.

Desde ese momento, Hugo se ha manifestado en repetidas ocasiones en contra de Beenhakker por sus decisiones al frente de los merengues.

