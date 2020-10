Ibrahimovic amenazó a Maxi López en el AC Milan

Zlatan Ibahimovic, actual delantero del AC Milan, tuvo una anécdota con Maxi López, jugador argentino que reveló que el sueco le iba a romper su cabeza cuando jugaron en el equipo rossoneri.

"Un día en Parma-Milan, recibo la pelota, giro y lo busco automáticamente a él y le emto una pelota por arriba. El chabón ni se gira, me mira con esa cara de enojado que tiene y me grita, entonces le contesté.

"Terminamos ganando el partido. Pasan los días, no me dice nada y en la concentración para la Champions me llama y me dice que quiere hablar conmigo. 'Me gustan los argentinos porque tienen su personalidad. Me gustó que me hayas respondido, si lo haces de nuevo te rompo la cabeza', me dijo", reveló Maxi en entrevista con TyC Sports. Ambos futbolistas coincidieron en el MIlan en la temporada 2011-2012.

