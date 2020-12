Ibrahimovic: 'Puedes domesticar a un león, pero no a Zlatan'

Zlatan Ibrahimovic ha regresado a los primeros planos del futbol europeo y lo ha hecho de la mejor manera: con goles. Fiel a su estilo, el delantero deja en claro que la edad para el pasa a segundo plano, pues es si bien su cuerpo no es el mismo, su futbol lo mantiene vigente.

“¡Me gustaría tener el cerebro de Zlatan en un cuerpo de 25 años!”, comentaba el sueco en entrevista para la UEFA. “Ahora me canso más rápido que cuando era más joven. Duermo mucho porque necesito recuperarme más.

“En el momento en que un jugador pasa de los 30 es cuando comienza a bajar su nivel y se retira. Después de los 30 años es cuando empecé a mejorar aún más. Tengo 39 años y con lo que he hecho ya no tengo la obligación de trabajar, pero aún tengo esta pasión por lo que hago. Nunca estoy satisfecho y siempre quiero más”, añadió para rematar con un: “Puedes domesticar a un león, pero no a Zlatan. Es un animal diferente” .

La baja por lesión del sueco Zlatan Ibrahimovic le está pasando factura al Milan, que viene de dos empates seguidos por 2-2, frente al Parma y al Génova, y que todavía no tiene claro si logrará recuperar a su goleador para la cita de este domingo con el Sassuolo.

