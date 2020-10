Iker Casillas: 'Mourinho fue el primero que llamó después del infarto'

Iker Casillas sufrió un infarto miocardio el 1 de mayo de 2019, y comentó que la primera persona en preguntar por su estado de salud fue el director técnico lusitano, José Mourinho.

"Muchos no lo saben, pero José Mourinho fue el primero que me llamó para saber cómo estaba", mencionó el español para ESPN. Ambos coincidieron cuando el portugués dirigió al Real Madrid y en donde existieron diferencias entre ambos.

El arquero retirado también reflexionó sobre su amarga experiencia con el corazón y lo describió como el momento más complicado que ha vivido y además dijo que este hecho lo hizo reflexionar y cambiar su mentalidad.

"He visto a la gente a la que no veía en mucho tiempo, la enfermedad me hizo apreciar las pequeñas cosas. Vivo día a día. He tenido mucha suerte, hay gente que no tiene tanto en la vida. Soy una persona privilegiada, si puedo seguir trabajando en el futbol lo haré", concluyó Iker.