Mourinho cumplió el sueño del padre de un periodista

El entrenador del Tottenham, José Mourinho sigue demostrando su buen corazón, pues durante una conferencia se tomó el tiempo para cumplir el sueño del padre de un periodista.

Ante la premura, el timonel de los Spurs solo pudo contestar ciertas preguntas y se disponía a salir del lugar, sin embargo escuchó la desilusión de una persona por no poder preguntar, por lo que dio tiempo para que esta persona pudiera hacer su cuestionamiento.

“Tengo que preguntarle algo de parte de mi padre. Saludos de su parte, que está ahora en el cielo. En una ocasión cuando ya estaba enfermo me dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de verte, te pidiera una foto contigo, porque siempre me había dicho que me crió fijándose en ti”, dijo en su pregunta.

“Si me permites sacarme una foto contigo, la enmarcaré y la pondré en el lugar de su descanso eterno. Si el partido para ti y tu equipo va bien, ¿me permitiría hacerlo?”, finalizó el periodista.

José Mourinho ya había terminado su rueda de prensa. Pero escuchó que un reportero macedonio estaba decepcionado por no haber podido hablar con su ídolo, así que José regresó para hablar con él... Lo que pasó después fue increíble pic.twitter.com/dXdC6eeumF — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 24, 2020

Mourinho al escuchar esto se sorprendió, pues no esperaba que le fueran a hacer un cuestionamiento de este tipo, sin embargo no dudó en aceptar la foto y cumplirle el sueño al padre del comunicador.

“Muchas gracias. La foto no tiene nada que ver con el resultado, eso está hecho. Si puedes venir al hotel antes del partido, quizá sea más fácil. Si es después, así será, nada tendrá que ver el resultado”, dijo The Special One.

Esta no es la primera vez que Mourinho hace algo para ayudar a los demás pues durante el confinamiento repartió comida a los más necesitados.

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR: COMENTARISTA DE TUDN RECONOCE ADMIRACIÓN POR MARTINOLI Y LE DEDICA TBT