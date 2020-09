Zague sobre filtración de video íntimo: 'Ese hackeo fue una conspiración de alguien'

¡Rompe el silencio! Luis Roberto Alves 'Zague', exromperredes del futbol mexicano y actual comentarista de Azteca Deportes, reveló que la filtración de su video íntimo previo al inicio del Mundial de Rusia 2018 fue un 'complot'.

Durante una entrevista con el creador de contenido de youtube, Zabalive, Zaguinho explicó que la 'dura anécdota' que le costó su matrimonio fue producto de un 'hackeo' y una conspiración de alguien; sin embargo, admite que es consciente de los valores que lo caracterizan y lo forjaron en su vida.

"En la vida nadie es perfecto, yo soy católico, y el único perfecto es Dios. Todos nos podemos equivocar. Vino infelizmente ese hackeo, esa conspiración, un complot que trataron de hacer para sacar provecho de algo. Eso fue un complot porque lo sacaron a un día del Mundial, fue muy notorio, un día antes de que México jugara contra Alemania, fue una conspiración de alguien. No sé si me quiso perjudicar, si quiso sacar provecho, no sé y no me interesa.

"Lo que sí puedo decir es quién soy, sé qué tipo de valores y principios manejo en mi vida, y no voy a cambiar mi forma de ser, se me hace hasta injusto que se me quiera señalar por algo en donde no va con mis valores. No me justifico de lo que hice, me costó muchísimo trabajo, yo bromeo con la gente, pero me costó en mi vida particular, me costó mi matrimonio, pero yo sé por qué se dieron esas cosas", explicó.

