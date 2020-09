Neymar y Natalia Barulich se tomaron primera foto oficial del noviazgo

Después de estar envueltos en la polémica por su noviazgo y la amistad de Neymar Jr. con Maluma, expareja de Natalia Barulich, la pareja por fin publicó una foto suya juntos.

A pesar de que hace ya más de un mes se viene hablando de la relación del jugador del París Saint-Germain con la modelo, hasta la fecha no existía registro, por lo menos en redes sociales, de su relación; sin embargo, en las redes sociales de Barulich se pudo apreciar la primera prueba de su noviazgo.

En las historias de Instagram de la modelo se pudo apreciar una foto riendo junto a Neymar Jr. la cual tituló: "Never take life too seriously (Nunca te tomes la vida muy en serio)".

Con esta postal la Natalia Barulich y Neymar Jr. despejaron cualquier duda sobre su relación amorosa y el lazo que existe entre ambos personajes.

