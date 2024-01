¡Inaceptable! Periodistas iraquíes trataron de agredir a Jesús Casas por la eliminación de Irak

Tensión en la conferencia de prensa de la Copa Asiática. Un grupo de periodistas iraquíes intentó agredir al seleccionador de Irak, el español Jesús Casas, por la eliminación del equipo ante Jordania en Octavos de Final.

Con dos goles en los descuentos, Jordania avanzó a los Cuartos de Final de la Copa de Asia al venir de atrás para vencer 3-2 ante una Irak con 10 hombres. Los campeones de 2007 no pudieron defender la ventaja y se derrumbaron ante Jordania.

Durante la rueda de prensa tras la eliminación del equipo, varios reporteros se levantaron de su asiento y comenzaron a criticar al entrenador español argumentando que no estaba concentrado en la competición.

“Ninguno de los seleccionadores de los equipos que pasaron a Octavos dio entrevistas antes de sus partidos, ¿cómo es posible que se te ocurra hacer eso? Es una vergüenza", argumentaron los periodistas iraquís.

La seguridad del torneo tuvo que intervenir para impedir que los periodistas se acercaran más al técnico español. Al final la prensa iraquí acabó desalojando la sala de prensa dejando sólo un grupo de extranjeros.

"Nunca me había pasado nada igual, pero no sé si me volverá a pasar. Hay que tener en cuenta que aquí es muy diferente. No son medios acreditados. Basta con tener una cuenta en 'Instagram' y 100 mil seguidores o un canal de 'Youtube'. No son profesionales. Es difícil comparar con otro país", comento Casas para ‘El Partidazo' de 'Cope'.

Alta tensión en la rueda de prensa de Jesús Casas tras eliminación de Irak de la Copa Asia Los periodistas del país y el técnico español se han cruzado reproches y la seguridad ha intervenido pic.twitter.com/zNqmoJcE13 — Teledeporte (@teledeporte) January 29, 2024

