Iniesta sobre Rubiales: 'Hemos tenido que sorportar a un presidente que se aferra a su cargo'

Andrés Iniesta ha expresado su decepción por la conducta 'inaceptable' del expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales. Esta acción, según Iniesta, ha afectado negativamente la imagen de España en el escenario internacional.

Mediante una publicación en X, el antiguo jugador del Barcelona y actual del Emirates Club FC compartió su pesar por los eventos recientes, especialmente en torno al beso en la boca que Rubiales le dio a la jugadora Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial.

"Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico futbol que nos enseñaron a todos".

El icónico autor del gol que llevó a la Selección de España a conquistar su único Mundial en 2010, criticó enérgicamente la acción de Luis Rubiales, lamentando que una 'hermosa historia' construida por numerosas jugadoras a lo largo de los años haya quedado empañada por su comportamiento.

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 27, 2023

"Inexplicablemente, hemos tenido que soportar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha reconocido la inaceptabilidad de su conducta y que está dañando la reputación de nuestro país y de nuestro futbol en todo el mundo", subrayó Iniesta, resaltando la gravedad de la situación.

Con su declaración, Iniesta ha sumado su voz a la creciente corriente de rechazo a las acciones inapropiadas en el deporte y ha destacado la necesidad de enfocarse en los logros y habilidades de las atletas, en lugar de distracciones no relacionadas con el juego.

