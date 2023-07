Inter Miami, el club de la Major League Soccer (MLS) con sede en Florida, está en negociaciones para fichar al delantero uruguayo Luis Suárez, actualmente en el Grêmio de Brasil. El club estadounidense busca fortalecer su plantilla alrededor de su estrella, Lionel Messi, y Suárez es uno de sus principales objetivos.

Sin embargo, la operación presenta varios desafíos. Suárez tiene contrato con Grêmio hasta diciembre de 2024 y el club brasileño no tiene intención de liberarlo antes de esa fecha. Además, Grêmio no contempla la salida del uruguayo antes de que termine la Copa do Brasil, uno de los principales objetivos a corto plazo del equipo.

Según información del periodista Gastón Edul de TyC Sports, existen negociaciones entre el jugador y ambos clubes, con el objetivo de llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes. Sin embargo, el principal obstáculo en este momento sería el Grêmio, que no considera la salida del uruguayo antes de que termine la Copa do Brasil.

Además, el 'Pistolero' es una figura clave en Grêmio. A pesar de su edad y los rumores previos relacionados con problemas en la rodilla, su instinto goleador y espíritu competitivo siguen intactos. El club de Porto Alegre lo considera esencial en la búsqueda del título de la Copa do Brasil, que representaría un importante ingreso económico.

Por otro lado, la MLS tiene una regla que permite a los clubes incorporar hasta tres jugadores franquicia. Con Messi, Sergio Busquets y el venezolano Josef Martínez, los cupos en Inter Miami ya estarían llenos. Por lo tanto, Suárez tendría que llegar en las mismas condiciones que Jordi Alba, lo que no parece ser del agrado del uruguayo.

A pesar de estos obstáculos, Inter Miami está confiado en que puede hacer realidad el fichaje de Suárez. El club ya ha demostrado su capacidad para atraer a los mejores jugadores del mundo, y la posibilidad de reunir a Suárez con Messi y Busquets en la MLS es un proyecto emocionante que podría estar a punto de concretarse.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIONEL MESSI TUVO SU PRIMER ENTRENAMIENTO CON EL INTER DE MIAMI