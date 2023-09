Inter Miami despierta interés por Luka Modric; aseguran que Beckham ya se reunió con él

El Inter Miami tiene el interés de fichar otra estrella del futbol internacional, y es nada más y nada menos que el número 10 del Real Madrid, el croata Luka Modric.

Según la información del exjugador del Real Madrid, Pedja Mijatovic, concedida a la Cadena SER, Luka Modric es del interés de varios clubes alrededor del mundo, pero en la MLS podría estar su destino más probable, sobre todo después de reunirse con David Beckham.

“Ha recibido ofertas de Estados Unidos, de muchos equipos y de este en especial. Ya tuvo la de Arabia Saudí, pero él quiso quedarse en el Madrid. El propio Messi personalmente se ha interesado en la posibilidad. En Croacia hace unos días Modric se vio con Beckham, donde estuvieron comiendo”, confesó Mijatovic.

Asimismo, en el reciente mercado de fichajes de verano, Modric rechazó ofertas, pues siente que tiene la calidad para seguir brillando en el Real Madrid, pero al ser banca y tener participación continúa, marcharse al Inter Miami ya puede comenzar a ser una opción,

“Nadie está contento cuando no juega. Después de toda mi carrera, esa sensación me resulta especialmente extraña. Pero el entrenador lo decidió. No me. El Madrid quería que me quedase y yo tenía el mismo deseo. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo”, declaró Luka hace unos días.

