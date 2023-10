Inzaghi pone en duda la titularidad de Memo Ochoa por segundo partido consecutivo

La llegada de Filippo Inzaghi al banquillo de la Salernitana no cayó bien a Guillermo Ochoa, pues el pasado fin de semana vivió su primera suplencia de la temporada. Ahora, de cara al duelo de mañana contra el Génova, el técnico italiano volvió a poner en duda la titularidad del portero mexicano.

“Aún no lo he decidido. Acabo de llegar y un nuevo entrenador necesita tiempo para establecer las jerarquías”, expresó el estratega en la conferencia previa.

En el pasado empate ante el Cagliari, el francés Benoit Costil fue el que arrancó en el once, por lo que Inzaghi reiteró que no le importan las jerarquías y jugará el que esté en mejor momento.

“Después de la Copa de Italia tendré las ideas más claras. No me importa lo establecido antes. La televisión te da una idea, luego el directo es otra cosa. Todo hay que ganárselo en el campo, nunca nadie me ha regalado nada. Si das el 120 por ciento no hay preclusiones hacia nadie”, agregó.

Salernitana es uno de los tres equipos que no ha ganado en la presente temporada de la Serie A, por lo que mañana tendrá una nueva oportunidad ante el Génova donde milita otro mexicano, Johan Vásquez.

