Jan Oblak tras el mal paso del Atlético de Madrid: 'Psicológicamente no estamos bien'

No se encuentran bien mentalmente. El Atlético de Madrid sigue sin poder ganar, y este domingo sumó un nuevo empate en LaLiga y lo hizo ante el Espanyol en el Metropolitano, por lo que el arquero del conjunto colchonero, Jan Oblak, reveló que hicieron todo para la victoria, pero no entró el balón a las redes.

“Es un empate que no nos ayuda mucho. Hemos buscado la victoria, hemos tenido ocasiones, hemos hecho todo. Pero estamos en un momento que las cosas no salen de ninguna manera así que claro que decepciona el empate. Hemos merecido más, pero es futbol”, señaló el arquero para Dazn.

Fue ahí cuando Jan Oblak aseguró que el conjunto dirigido por el Cholo Simeone no se encuentra del todo bien mentalmente, pues les falta la tranquilidad de poder sumar puntos, y por eso también el cuerpo falla a la hora en la que están jugando.

“Está claro que psicológicamente seguro que no estamos bien. No es normal lo que nos está pasando, cuando psicológicamente no estás bien, también físicamente el cuerpo no funciona como debería. Pero hemos tenido muchas ocasiones, nos falta tranquilidad arriba y eso es cosa de la cabeza.

“Hasta que no nos tranquilicemos no vamos a ir ganando ni consiguiendo los resultados que queremos. Puedes jugar bien o mal, hay que aprovechar las ocasiones y eso no lo estamos haciendo últimamente”.

Sobre la actitud de la afición del Atlético de Madrid, Jan Oblak contestó: “Lo primero de todo, es entendible lo de la grada. Es normal que nadie esté contento, los primeros somos nosotros, los jugadores, pero está claro que con un ambiente mejor todo es más fácil.

“Pero absolutamente entendible que la gente se enfade. Mucho más no se puede decir. Hay que hacer las cosas en el campo, hablar no vale de nada. Hasta que en el campo no estemos mejor, las cosas no van a mejorar”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ERICK GUTIÉRREZ: ANOTÓ UN GOL EN LA VICTORIA DEL PSV ANTE EL AJAX DE EDSON ÁLVAREZ Y JORGE SÁNCHEZ