Javier Aguirre tras la derrota del Mallorca: 'Es normal que el Madrid te gane'

Javier Aguirre reflexionó la derrota que tuvo ante el Real Madrid de Carlo Ancelotti, el estratega mexicano declaró que perder ante el equipo merengue es normal, además que el marcador no lo desanima.

“Es hasta normal que el Madrid te gane, lo pelas, no te pasó por encima, no fue un 0-5 escandaloso, no nos desanima, es lo que hay, no les puedo pedir más a mis jugadores en cada partido se dejan la piel”, declaró.

“Nos faltó frescura y calidad, creo que para competir contra esos equipos, que le sacan 11 puntos al Barcelona tienes que hacer las cosas muy bien, hoy nos faltó ese punto de calidad, no tuvimos muchas pero las dos que tuvimos el gol era evitable no lo sé, El Madrid es un equipo que siempre le gana a todos, que está peleando en Champions”, dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, el Vasco argumentó que el equipo de Carlo Ancelotti es uno de los mejores en la competencia, y los felicitó por el resultado y por el momento que viven en LaLiga.

“Son muy buenos. De una manera o de otra nos iban a marcar. Es el Madrid, si no es por dentro es por fuera, te pintan la cara. Han sido mejores y los felicito”, señaló,

Por su parte, El Vasco aprobó la iniciativa de la afición de Mallorca al apoyar a Abdón, señaló que es una pieza fundamental de su plantilla.

“Me gustó mucho la reacción de la gente, Abdón es un chico extraordinario y es el alma del equipo”, finalizó.

