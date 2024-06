Javier Tebas, presidente de LaLiga, explota con marcas que realizan 'piratería' en el futbol

En una exposición en Madrid, Javier Tebas, presidente de LaLiga, criticó duramente a Google y Apple por su sistema de publicidad en aplicaciones, acusándolos de beneficiarse de la piratería de contenido deportivo. Esta no es la primera vez que Tebas se pronuncia contra estas prácticas.

“Google y Apple son robadores necesarios del contenido, participan en el robo, porque ponen el mecanismo para que el usuario pueda acceder y robar la señal, porque claro, en su Play Store tienen las aplicaciones, vienen y se las baja y luego está llena de publicidad con el sistema que tienen de publicidades en aplicaciones, donde ellos recaudan dinero”, declaró Tebas, señalando directamente a los gigantes tecnológicos como facilitadores de la piratería.

El dirigente contextualizó las medidas que LaLiga ha implementado durante su gestión para combatir la piratería: “Nosotros, después de mucha guerra, similar a Telegram, no tan pública, conseguimos que a las denuncias que hacemos de las aplicaciones piratas la retiren de su Play Store o de su app Store. ¿Qué problema hay? Desde que nosotros denunciamos hasta que la retiran pasan días, incluso semanas. En ese periodo, el usuario que roba se ha bajado la aplicación y ya cuando está retirada de la Play Store ya la tiene en su celular, teléfono móvil, smartphone y lo que se dedica sigue funcionando y sigue robando”.

Tebas subrayó el impacto de esta problemática con cifras alarmantes: en agosto de 2023, LaLiga denunció unas 138 aplicaciones piratas, que registraron 800.000 descargas solo en España. Destacó que la competencia deportiva es una de las más vistas a nivel mundial, lo que amplifica el problema.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que Tebas se manifiesta en contra de la piratería en el deporte. En marzo, afirmó que “tan ladrón es el que emite la señal como el que la ve” y comparó la piratería con delitos graves como el narcotráfico y la pedofilia, declarando: “Si uno acude a Google y pone ‘quiero comprar cocaína’ o ‘sexo niños’ no aparece nada. Pero si pones ‘deporte fútbol gratis’ sí aparece. Unos son delitos más graves, pero con otros como éste, que es robar, no se está haciendo lo mismo”.

