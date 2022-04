Javier Tebas sobre futuro de Mbappé: 'Jugará en el Real Madrid la próxima temporada'

Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló sobre el futuro de Kylian Mbappé, mencionando que el futbolista del París Saint-Germain (PSG) terminará jugando para el Real Madrid a partir de la próxima temporada, ya que aún no hay nada concreto con respecto a su renovación, destacando que esa situación es poco usual para un jugador de su talla.

"Al quedar tan pocos meses y no haber firmado la renovación creo que no va a seguir en el PSG y decidirá entre la Premier y el Real Madrid. Es mi opinión, yo creo que irá al Real Madrid. Para su futuro como jugador y siendo ya una estrella de élite, es un equipo donde podrá rentabilizar su posición", declaró en entrevista con Radio Marca, donde también señaló que Dembélé 'no seguirá en el Barcelona'.

Por su parte, Tebas no dejó escapar la oportunidad para también dar su postura sobre Haaland, quien también es pretendido por los grandes clubes de Europa.

"¿Haaland? No sé dónde irá, pero si tuviera que apostar, apostaría al Real Madrid. El límite salarial del Barça -ahora mismo- no se lo permitiría", comentó.

Asimismo, el dirigente del balompié español abordó el tema de la Superliga, la cual sigue considerando como 'un modelo equivocado' a su manera de ver.

"Si alguien defiende que la Superliga es la solución y que el resto de los clubes tiene que aguantar con su solidaridad, pues no. Hay Ligas naciones que son un éxito, la Champions es excelente y tenemos que continuar con este modelo. Hacer una Superliga no es la solución, ni que ese modelo se imponga por unos pocos clubes", añadió.

¿SE JUGARÁ LALIGA EN NAVIDAD?

Ante la incertidumbre sobre si se llevarán acabo compromisos durante las festividades navideñas, Javier fue tajante al indicar que "los jugadores tienen que estar en casa con sus familias. No se hará, pero tampoco es nuestra obsesión jugar en Navidad. El futbol vuelve una semana más tarde que la final del Mundial, pero no es una obsesión para nosotros el futbol en Navidad".

