Javier Tebas sobre las salidas de Messi y Cristiano: 'Se fueron y seguimos al máximo nivel'

Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló sobre el nivel actual del campeonato español tras la salida de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, afirmando que fue más significativo la partida del astro argentino, que la del portugués.

"Bueno, creo que tiene que volver antes Messi que Cristiano... Pero se fueron y seguimos estando al máximo nivel, ¿no?".

Asimismo, demerito a la Ligue 1, ya que no ve a los fanáticos del balompié viendo los partidos de aquella liga, por lo que comentó que Messi ya no tiene la misma exposición que tenía en España.

"Yo creo que a Messi no se lo extraña solo en La Liga, se lo extraña en el futbol, porque la liga francesa es lo que es, ¿no? Y no hay más, yo creo que por mucho que esté en el PSG, se le sigue mucho menos que cuando estaba en el Barcelona", comentó y agregó: "No veo a todos los fans viendo un PSG frente a un Nantes, no lo veo".

Tebas no descartó un posible regreso del argentino, sin embargo, reconoció que fue un error romper el 'matrimonio' Messi-Barcelona. "No sé si Messi tendrá un último show en el Barça, eso ya va a depender de él, ojala que vuelva, sobre todo a él también le vendría bien que vuelva al fútbol español, sobre todo al equipo que siempre ha sido el equipo que lo vio nacer. Yo creo que ha sido un error incluso para él, en mi opinión, romper ese matrimonio, era una alianza muy beneficiosa a largo plaza para Messi y para el propio Barça", comentó para Diario Olé.

Además, se comparó con la Premier League, afirmando que económicamente no podrían competir, pero futbolista y tecnológicamente sí. "Es difícil que a nivel económico podamos llegar a alcanzar a la Premier League, por un tema de población, pero a nivel tecnológico y deportivo, estamos compitiendo. No hay que ver lo que pasó la última temporada o lo que pueda pasar en esta, hay que ver las últimas diez temporadas o más, desde principio de siglo, La Liga española lleva 37 títulos europeos, entre Champions y Europa League, y la Premier lleva 13.

