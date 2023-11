Jenni Hermoso lamentó la falta de apoyo por parte de futbolistas hombres

Jenni Hermoso, rompió el silencio sobre lo sucedido con Luis Rubiales, expresidente de la RFEF. La futbolista española dio una entrevista a la revista 'GQ' tras ser nombrada 'Mujer GQ del año'. En la entrevista Hermoso reveló que le hubiera gustado sentir más apoyo unánime por parte de los jugadores.

La delantera de Pachuca primero agradeció el apoyo de distintas personas a lo largo del mundo. Hermoso elogió el movimiento #SeAcabo que se creó para apoyarla en redes sociales y distintas marchas.

"Agradezco muchísimo que tanta gente estuviera conmigo, con nosotras. Actrices, cantantes y futbolistas, algunas de ellas rivales con las que nos habíamos enfrentado en el Mundial, o la selección inglesa, a las que les ganamos la final. Todo eso me dio la fuerza para seguir y pensar que tenía que pasar por esto por todas. Hay muchas compañeras que necesitaban que alguien alzara la voz".

A pesar de que algunos futbolistas de la Selección Española decidieron apoyar a la futbolista en contra de los directivos de la Real Federación Española de Futbol, la mayoría mantuvo una postura neutral, por lo que Hermoso lamentó la falta de apoyo.

"Entiendo que cada uno piense como piense y a mí también me encantaría poder centrarme solo en mi deporte, pero cuando ves situaciones injustas, tienes que estar de un lado o de otro. La gente me odiará o me querrá, pero tengo mi manera de pensar y no me importa decirlo abiertamente: el apoyo de ellos no sé si hubiera hecho todo más sencillo, pero desde luego nos hubiera ayudado mucho".

