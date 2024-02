Joana Sanz muestra 'por error' una carta que le escribió Dani Alves desde la cárcel

En los días pasados, se realizó el juicio al futbolista brasileño, Dani Alves, donde tanto el exjugador de Pumas, la víctima y los testigos pertinentes rindieron sus declaraciones, aunque quedó pendiente el dictamen de sentencia.

Una de las personas quien asistió al juicio es la modelo española Joana Sanz, esposa de Dani Alves quien se presentó a apoyar al brasileño, sin embargo, se ha mostrado muy crítica con la forma en que se ha manejado dicha información en el ámbito público.

Después, Joana compartió en sus redes sociales la publicación de una carta que le escribió Dani Alves desde prisión, sin embargo, horas más tarde señaló que lo hizo "por error", pero algunos seguidores lograron rescatarla, incluso fue divulgada en el programa Fiesta.

"Dentro de mi imperfección aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino a transformar mi energía en lo que es y lo que no es. Lo que soñaba y lo que sigo soñando: todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer... Sí, eras tú. Sí, eres tú y para siempre serás tú", se lee en la carta.

"No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan que tú no estés. Oro todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia es no poder hacerlo ahora", se puede leer en la misiva, en la que Alves declara su amor a su todavía mujer. "Te amo y te siento", se lee en la carta.

Minutos después, Sanz eliminó la publicación y compartió una historia en su cuenta de Instagram, señalando que esta iba a ser compartida únicamente con sus amigos cercanos.

