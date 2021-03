Joao Félix: 'Es verdad que sin voluntad el talento no llega'

Joao Félix, delantero portugués del Atlético de Madrid, coincidió con su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, en que "sin voluntad el talento no llega", y aseguró que su relación con el técnico es "muy buena", a un día del jugarse el pase a cuartos de Liga de Campeones contra el Chelsea inglés en Londres, donde será titular.

Joao, preguntado en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de octavos al que llegan en desventaja de 0-1, se mostró de acuerdo con su entrenador, que hace una semana dijo que "sin voluntad el talento no alcanza" en una pregunta sobre el luso, aunque luego dijo que era una referencia general, no específica.

"Si falta (voluntad) o no, no lo sé, pero la verdad es que sin voluntad el talento no llega. Tenemos muchos ejemplos de jugadores que tienen mucho talento y después les faltó algo para llegar al 'top'. Yo no quiero ser uno de esos, yo intento poner mi calidad y mi voluntad", explicó el portugués.

El joven delantero de 21 años afirmó que su relación con su entrenador está en buen estado. "La relación con el Cholo es muy buena, me intenta ayudar siempre como es normal, y estamos aquí para ayudarnos uno al otro", explicó.

No obstante, el portugués ha perdido la relevancia en el equipo que tuvo en el primer tercio de la temporada y ha sido suplente en siete de los últimos doce encuentros oficiales del Atlético.

"Yo estoy feliz aquí, mi familia está bien, yo estoy bien aquí en el club. Como todos los jugadores hay fases no tan buenas, todos pasan eso, no sé si lo estoy pasando o no, pero seguro que lo voy a pasar", explicó sobre su estado de ánimo.

El delantero luso dijo que la exigencia defensiva que reclama el Atlético a todos sus futbolistas no es un problema para él. "Desde que estaba en Benfica tuve que defender, en la selección tengo que defender, aquí también y es lo que tengo que hacer", zanjó.