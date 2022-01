Jordi Alba: 'Acepto todas las críticas porque son parte del circo'

Jordi Alba, tercer capitán del Barcelona, ha sido criticado constantemente por sus actuaciones en los últimos partidos del equipo culé. No obstante, al ser un jugador veterano el español ha sabido seguir adelante a pesar de los comentarios que recibe.

El lateral del equipo blaugrana le restó importancia a las mismas luego de que este lunes admitiera que no le importa lo que digan las personas. "Me siento señalado desde hace muchos años. No es la primera vez que me pasa y acepto todas las críticas porque es parte del circo que se genera", mencionó.

"Siempre se señala a los veteranos cuando se pierde, pero cuando se gana es diferente", menciono Alba al ser cuestionado. "Hay partidos mejores y peores. Tengo asumido que serán duras las críticas cuando van dirigidas hacia mí", dijo el defensor español.

Asimismo aseguró que cuenta con el respaldo de sus compañeros y su cuerpo técnico por lo que los comentarios no le preocupan. "Tengo el respeto de mis compañeros y de mi cuerpo técnico y no me preocupan las críticas. Nadie me ha regalado esto, llevo diez años aquí, tengo 32 años y me siento con fuerzas", sentenció el futbolista del Barcelona.

El jugador creó la jugada del gol con el que vencieron al Alavés, en donde le dio un pase a Ferran Torres para que este asistiera a Frenkie De Jong y así llevarse los tres puntos a casa.

