Jordi Alba se deshace en elogios hacia la MLS: 'Es una liga muy competitiva y exigente'

Jordi Alba se unió a Segio Busquets y Lionel Messi en el Inter de Miami como uno de los fichajes bomba del verano en la MLS. En una de sus primeras entrevista como jugador del equipo de Florida, el español defendió a la Major League Soccer y aseguró que contrario a lo que muchos puedan opinar, la liga es muy competitiva.

"Al final siempre dicen que cuando no es Europa hay ligas que son menos competitivas, yo la veo muy competitiva, ha venido gente de mucho nivel, grandes jugadores, leyendas, es una liga que te exige mucho físicamente", señaló el jugador en entrevista para TUDN.

A pesar de llegar como un jugador de gran cartel, el ex del Barcelona no se confía y sabe que al ser una liga muy física se debe acoplar para dar el máximo rendimiento.

"Seguro que costará acoplarse a todo lo que requiere jugar aquí y estoy convencido de que es una liga atractiva para el futbolista, pero aún no la conozco mu bien del todo, es una liga que me atrae y que está de crecimiento, con gente de aquí de Estados Unidos que juega muy bien al futbol", señaló.

Finalmente, Jordi Alba confesó que fue lo que lo motivó a fichar con el Inter de Miami, destacando que no quería seguir en Europa para evitar enfrentar al Barcelona.

"Para competir me encontraba bien en Europa, no venía aquí porque no estoy para competir, sino porque me ilusiona muchísimo el proyecto y pensándolo bien, no quería volver a jugar contra el Barcelona, he tomado la mejor opción y es todo, es un cúmulo de cosas, no te puedo decir que he venido por una sola cosa, sino por muchas", finalizó.

