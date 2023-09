Jorge Vilda tras su destitución de la Selección Española: “No veo merecido mi cese”

La Selección Femenina de España salió campeona del Mundial de la categoría tras vencer a Inglaterra por la mínima diferencia de la mano de Jorge Vilda, quien tras todo lo sucedido fuera del terreno de juego, se ha convertido de manera oficial en el primer cese de la Real Federación Española de Futbol.

Tras su despido, este mismo martes, Vilda habló para “El Larguero”, programa de la Cadena SER, donde entre otras cosas aseguró que su despido (tras coronarse en Australia-Nueva Zelanda 2023) fue injusto.

“Después de todo lo conseguido, de dejarme la piel como un trabajador más, tengo la conciencia tranquila. He dado el cien por cien y no lo entiendo, no veía merecido mi cese. No me lo esperaba. Yo iba con otra idea. Siempre te queda la ilusión y la esperanza del buen trato que siempre he recibido”, comentó.

Así mismo Vilda respondió a todas las críticas que hubo durante su estadía al frente de la Selección Femenina de futbol, además de felicitar a Montse Tomé, quien será su sustituta en dicho puesto.

“Al final sé cuál es mi profesión. Sé que cuando perdemos habrá críticas y que cuando ganamos a veces se infla el globo. En lo deportivo lo voy a aceptar todo o casi todo. Merecido lo de Montse Tomé, la he felicitado. Tiene la capacidad para hacerlo muy bien. Fue elegida por mí. Tiene un equipo redondo, el mayor legado que puedo dejar es el estilo de juego reconocible, la metodología… poder llegar a jugar de esta manera. Ahí queda y que ella lo aproveche. Está preparada y lo va a hacer bien”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VAN DIJK DEFIENDE A MESSI Y ARGENTINA DE LAS ACUSACIONES DE VAN GAAL: 'NO COMPARTO ESA OPINIÓN'