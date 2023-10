Jude Bellingham: El '9' que se disfrazó de '5' en el Real Madrid

Defiende, controla, mueve los hilos del mediocampo y también ataca. ¿Hay algo que Jude Bellignham no haga bien? El flamante refuerzo del Real Madrid ha respondido con creces, el segundo más caro en la historia de los Merengues, y que al menos en el arranque ya comanda la ofensiva que se vio disminuida por la salida de Karim Benzema.

El inglés ha registrado siete goles y dos asistencias en ocho partidos de la temporada entre LaLiga y Champions League. Es decir, ha participado en más de la mitad de las anotaciones de su equipo.

Jude es líder de goleo en la temporada de LaLiga con seis tantos; por encima de los atacantes Robert Lewandowski (Barcelona), Takefusa Kubo (Real Sociedad) y Álvaro Morata (Atlético de Madrid), con cinco dianas cada uno.

El '9' disfrazado de '5' no solo ha pesado en el torneo doméstico, también ha dado de qué hablar en Europa. Gracias a Jude llegó el triunfo español en el arranque de la temporada de la Champions League. Cuando parecía que el debutante Union Berlin de Alemania rescataría un punto del Santiago Bernabéu, apareció el mediocampista británico y marcó el gol del triunfo al 90'+4.

"Yo creo que Bellingham se ha adaptado muy bien a su nuevo equipo. Está mostrando todas las cualidades que tiene… y para nosotros es importante. Para mí, tenemos el mejor equipo del mundo, incluyendo a todos. El hecho de que Bellingham juegue con nosotros nos hace felices", señaló Carlo Ancelotti.

Jude buscará repetir la dosis y llevar a los Merengues a la cima del Grupo C, que justo disputarán ante el Napoli.

"Jugamos contra uno de los mejores equipos en Italia. Lo hicieron muy bien el año pasado. Va a ser un partido competido e igualado porque tienen mucho nivel, individualidades y el ambiente les va a empujar mucho. Tenemos que jugar un partido serio y completo", puntualizó el entrenador del Real Madrid.

Partido Nápoles vs Real Madrid Hora 13:00 Transmisión HBO Max y TNT Estadio Diego Armando Maradona

Tabla de ocho partidos de Jude Bellingham

Partido Goles Asistencias Athletic 0-2 R. Madrid 1 0 Almería 1-3 R. Madrid 2 1 Celta 0-1 R. Madrid 1 0 R. Madrid 2-1 vs Getafe 1 0 R. Madrid 2-1 R. Sociedad 0 0 R. Madrid 1-0 U. Berlin 1 0 Atlético 3-1 R. Madrid 0 0 Girona 0-3 R. Madrid 1 1

Los 17 goles del Real Madrid

Jude Bellingham 7 Joselu 4 Toni Kroos 1 Brahim Díaz 1 Federico Valverde 1 Rodrygo 1 Aurélien Tchouaméni 1 Vinicius Junior 1

El ocaso del '10'

El fin de semana pasado, Jude Bellingham dio una asistencia de lujo a Joselu, al ser cuestionado sobre su pincelazo, elogió a Modric, a quien lleva "viéndole tres meses".

El inglés no solo ha seguido los pasos de su maestro, lo superó y hoy es el líder del mediocampo. Luka ha quedado relegado en los últimos dos partidos y desde Estados Unidos, el Inter Miami de David Beckham ha comenzado a sondear al croata para sumarlo a las filas de la MLS.

"Es bastante sorprendente que no tenga el mismo papel que el año pasado. En estos dos últimos partidos no ha jugado porque la competencia en el centro del campo es muy alta y alguno se puede quedar en el banquillo. No tenemos problemas", señaló Carlo Ancelotti sobre Luka.

