Jugador deja concentración de Selección de Japón por presunta agresión íntima

Debido a la denuncia de dos mujeres por presunta agresión sexual, el mediocampista Junya Ito abandonó la concentración de la Selección de Japón en Doha, donde se encuentra por su participación en la Copa Asia Qatar 2023. El anuncio oficial lo hizo la Asociación Japonesa de Futbol (JFA), la aseguró que la decisión se tomó en consideración al "bienestar físico y mental" del jugador.

"Nos gustaría informarles que Junya Ito (Stade Reims) dejará el equipo SAMURAI BLUE (Selección Nacional de Japón) que compite en la Copa Asiática AFC Qatar 2023, que se celebra en Qatar . Tenga en cuenta que ningún jugador será convocado para reemplazar a Ito", se lee en el comunicado de la JFA.

Los hechos que se le imputan a Ito habrían ocurrido en junio de 2023, en un hotel de Osaka, después de un partido amistoso entre la Selección de Japón y su similar de Perú, según la prensa local. El medio Kyodo señaló que el abogado del jugador, que en 2022 fichó con Reims en la Ligue 1, negó los hechos y aseguró que las acusaciones son "complementa infundadas".

Por otra parte, el seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, no quiso involucrarse más en el caso. "Aún no estoy completamente al corriente (de las acusaciones). Me ocuparé tras haberlas estudiado". Mientras que Reims, dueño de la carta del futbolista, publicó un comunicado en el que señaló que "no dispone de ninguna información que permita apoyar, en un sentido u otro, la investigación llevada a cabo por las autoridades de Osaka".

Ito fue titular con la Selección de Japón en los dos primeros partidos de la Copa Asia, la victoria 4-2 ante Vietnam y la derrota 1-2 frente a Irak. No obstante, en el triunfo 3-1 contra Indonesia solo sumó cuatro minutos y ante Baréin, en los Octavos de Final, se quedó en la banca. Los Samurai Blue ahora se medirán a Irán el próximo sábado 3 de febrero en Cuartos de Final.

