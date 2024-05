Jugador del AS Monaco tapó la bandera gay y rechazó apoyar el protocolo contra la homofobia

Este domingo se jugó la última jornada de la Ligue One, donde al AS Monaco enfrentó al Nantes en el Estadio Luis II, mismo que vivió una gran polémica en la previa al arranque del encuentro con el jugador Mohamed Camara.

El mediocampista de origen maliense no saltó al protocolo con sus compañeros, mismo que tuvo como temática principal la lucha contra la homofobia, Camara no se unió a sus compañeros, se hincó durante la ceremonia y, por si no fuera suficiente, el jugador de Mali tapó la bandera gay que el equipo del principado puso en el uniforme.

Camara se volvió viral en redes sociales después de lo ocurrido en el acto protocolario, pero, no fue el único jugador en rechazar participar en dicho protocolo, un jugador cuya identidad no ha sido revelada, pidió no jugar este encuentro para no participar en el protocolo.

Una vez terminado el encuentro, los compañeros de Mohamed Camara, que metió un gol de penal en la goleada del Monaco sobre el Nantes, apoyaron al jugador africano, argumentando que "así como la comunidad gay pide respeto, deben aceptar que no todos están de acuerdo”.

El cuadro monegasco aseguró el segundo lugar en la tabla de la Liga Francesa y participará en la siguiente edición de la UEFA Champions League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID TENDRÁ ‘REFUERZO’ DE LUJO PARA LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE