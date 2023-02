Kempes provocó ira del Madridismo por patada a Vinicius: 'Lo dije y alguno me va a dar la razón'

Mario Kempes, exfutbolista y actual comentarista hizo declaraciones que causaron polémica entre el madridismo al hablar sobre la patada de Paulista a Vinicius.

Durante una transmisión de ESPN, el argentino comentó la jugada y justificó la entrada del defensa del brasileño sobre el delantero del Real Madrid.

"Estaba clarito eso (que iban a pegarle a Vinicius) y lo agarró bien, ¿eh? Si lo agarra con la pierna apoyada lo rompe todo. Lo dije y alguno me va a dar la razón. A Vinicius le gusta jugar con el contrario y va a haber alguno que no le va a perdonar, y eso que Paulista le pega abajo. Si le pega en la rodilla no sé que hubiera pasado", dijo Kempes.

Atención a lo que dice Mario Kempes en ESPN justificando la entrada de Paulista a Vinicius. pic.twitter.com/a4Nq0kOHRK — Miguel Serrano (@MiguelSerranoTV) February 3, 2023

Los comentarios fueron criticados a través de rede sociales por diferentes usuarios, especialmente de la afición Merengue.

Gabriel Paulista se disculpa

Tras lo ocurrido, Paulista se disculpó tras la durísima entrada sobre Vinícius Jr y afirmó que no fue su intención hacerle daño.

A través de su cuenta de Intagram, el central emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y dijo que a veces le es difícil controlar los nervios.

"Acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño. Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. A veces resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón. Lo siento afición. Vamos a seguir peleando hasta el final por revertir esta situación. Que nadie dude de nosotros", escribió.

