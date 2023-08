Kepa en su presentación: 'Quiero conseguir títulos y engrandecer más la leyenda del Real Madrid"

Kepa Arrizabalaga fue presentado oficialmente con el Real Madrid, tomando el dorsal número 25. El jugador vasco expresó su deseo de contribuir al éxito del club y enaltecer su rica historia a través de su compromiso y trabajo incansable.

El arquero, alzando la camiseta blanca por primera vez, comentó con entusiasmo: "Este es uno de los días más importantes y especiales de mi carrera deportiva y de mi vida. Estoy muy orgulloso de formar parte del Real Madrid. Afronto este reto, esta nueva etapa, con muchísima ilusión".

El guardameta no escatimó en mostrar su determinación, afirmando: "Puedo asegurar que trabajo, compromiso y esfuerzo no faltarán de mi parte cada vez que me ponga la camiseta para los entrenamientos y partidos. Deseo que sea una gran etapa en la que podamos conseguir muchos títulos y engrandecer aún más la leyenda del Real Madrid".

En su presentación, Kepa estuvo acompañado por seres queridos, incluyendo sus padres, su esposa, familiares y amigos. A pesar de llegar al club en calidad de cedido por una temporada, el jugador vasco tiene el firme propósito de ganarse un lugar duradero en el equipo y dejar una huella significativa.

El momento fue propicio para Kepa para expresar su apoyo a sus compañeros que se encuentran en momentos difíciles debido a lesiones, especialmente a Thibaut Courtois, Eder Militao y el joven Arda Güler. "Quería tener unas palabras para Arda, Thibaut y Eder, que están viviendo el momento más complicado en el fútbol que son las lesiones. Les deseo una pronta recuperación, mucho ánimo y les mando un fuerte abrazo", manifestó.

