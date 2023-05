El Manchester City derrotó al Fulham en la Premier League y ya es primero en la Tabla General. Ahora el conjunto citadino se prepara para enfrentar al Real Madrid en las Semifinales de la Champions League en 10 días, pero uno de sus jugadores estrella podría perderse el juego.

El volante ofensivo, Kevin De Bruyne no pudo viajar al encuentro ante el Fulham por una lesión, al menos de acuerdo con el entrenador español, Pep Guardiola.

“Kevin de Bruyne no está con la plantilla porque no se encuentra bien. Tiene alguna lesión y no ha podido viajar”, reveló el entrenador.

Aún no se sabe la gravedad de la lesión pues el DT comentó: ‘no sé’ cuando s ele preguntó cuándo podría regresar, pero el jugador belga podría perderse el partido ante el Leeds el próximo domingo y el juego ante el Real Madrid el próximo martes.

