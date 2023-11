Klinsmann ‘invitó’ a futbolistas jóvenes mexicanos a probar suerte en Europa

Jürgen Klinsmann, exjugador y estratega alemán, quien actualmente dirige a Corea del Sur, invitó a jugadores mexicanos, tal es el caso de Santiago Giménez, a probar suerte en Europa.

“Sin duda sería muy bueno para la Selección Mexicana que jugadores jóvenes lo intenten cada vez más en Europa y si las cosas no salen bien después pueden volver a la Liga MX o a la MLS, que son también ligas importantes, pero la creme de la creme está en Europa, incluso para los argentinos y los brasileños y si quieres estar preparado para el más alto nivel como una Copa del Mundo, debes tener experiencia en Europa”, dijo en mesa redonda con medios de comunicación organizada por la Bundesliga.

Al ser cuestionado sobre las barreras que implica ir a Europa, como el idioma, el ex técnico de la selección de Estados Unidos aseguró que hoy nada debe detener al jugador vivir la experiencia en el Viejo Continente.

"Lo que me gusta de la Bundesliga es que recibes una oportunidad y si un jugador mexicano tiene la posibilidad de ir, no debe estar asustado, debe intentarlo, incluso si no habla el idioma, ahora todos hablan inglés en todo el mundo", afirmó.

Klinsmann, campeón con Bayern Múnich en la Bundesliga en 1997, subrayó los pros de la liga alemana para los futbolistas jóvenes.

"La Bundesliga es un gran lugar para crecer como jugador. Es sin duda una de las mejores cinco ligas del mundo, de eso no hay duda", finalizó.

