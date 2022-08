Koundé sobre su debut con Barcelona: "Me he sentido cómodo en las dos posiciones"

Jules Koundé, zaguero del FC Barcelona, se mostró muy contento por su debut con el equipo y por el hecho de haber jugado en dos posiciones diferentes contra el Valladolid.

Koundé explicó al final del partido que se sintió muy a gusto porque pudo jugar como lateral derecho y como central y eso le ha mostrado a Xavi que puede confiar en su nuevo futbolista.

"Me he sentido cómodo en ambas posiciones, aunque yo prefiero jugar como central. Me he encontrado bien aunque todavía tengo que aprender conceptos, pero voy bien. Todavía me queda un rato para estar a mi mejor nivel", fueron parte de las palabras de Koundé.

Además, el zaguero francés también tuvo muy buenas palabras sobre el delantero Robert Lewandowski, quien anotó doblete y ha mostrado su capacidad goleadora desde su llegada al cuadro culé.

"Ya sabíamos qué jugador habíamos fichado. Es un delantero que lo tiene todo, lo demuestra con sus goles y con su juego. Es de los mejores del mundo y nos ayuda con sus goles", sentenció el francés.

