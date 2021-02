'Kun' Agüero, arrepentido de anunciar que quería salir del Atlético de Madrid

Lo lamenta. Sergio Agüero, romperredes del Manchester City y exfigura del Atlético de Madrid, lamentó que previamente a su salida del conjunto Colchonero demostró su 'fractura' con la institución rojiblanca tras anunciar públicamente que quería salir del club español.

Durante su participación con el creador de contenido, Ibai Llanos, en 'Charlando Tranquilamente', el 'Kun' admitió que fue error hacer público su nulo interés de seguir con los madrileños, pues no pensó en el sentir de los seguidores.

"Hubo una reunión en la que se pactó una cosa y cuando no se cumple hace tomar una decisión. La única manera, en caliente... te agarran los periodistas y estás caliente, falta de experiencia, tiré esa (que se quería ir) y obviamente no pensé en la gente del Atlético de Madrid, que podía afectar, que los problemas que yo tenía con el club al final estaba haciéndole con este comentario a la afición. Nunca tuve un problema con la afición. Siempre me trató bien.

"Había otras ofertas entonces, pero yo estaba en la Copa América 2011. La decisión la tomé tras la Copa y tenía que volver al Atlético a entrenar y ya había dicho que me quería ir. No podía, de ninguna manera. Pero decir públicamente que me quería ir del club fue un error. El Calderón era increíble, un campo tremendo", explicó.

