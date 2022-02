Kun Agüero: 'Corro un pique y parece que se me van a salir los ojos. Tengo miedo'

Sergio Agüero se vio obligado a dejar el futbol profesional a causa de una arritmia, un problema cardiaco que incluso lo ha privado de correr.

En un streaming en Twitch, el Kun reveló que ya le da miedo correr, pues siente que se salen los ojos.

"Sin intento jugar al futbol me quedo sin aliento. A veces me pregunto si podré volver a correr en mi vida. Solo siento que a veces mi corazón no funciona adecuadamente.

"Qué loco todo esto... Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También es porque llevo bastante sin correr... Siento el corazón que va al palo. Mejor me quedo sentado, tranquilo, streameando", mencionó el argentino.

Este martes, el exdelantero del City respondió algunas preguntas a través de Twitter, actividad que lo hizo tendencia.

