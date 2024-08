LaLiga 2024-25: ¿Cuándo inicia y cuáles son los partidos de la Jornada 1?

Regresa LaLiga con la Temporada 2024-2025, Real Madrid buscará defender el trofeo ganado hace unos meses, ahora de la mano de su flamante fichaje Kylian Mbappé.

Barcelona, Atlético de Madrid, y algún equipo que puede dar la sorpresa como lo hiciera Girona en la edición pasada, buscarán destronar a los Merengues.

LaLiga 2024-25 arrancará el jueves 15 de agosto con los duelos Athletic de Bilbao vs Getafe y Betis vs Girona. La temporada culminará del 24 al 25 de mayo, donde ya se conocerá al nuevo campeón o en su caso al ‘Bi’.

La Liga Española tendrá nuevos equipos con los ascensos de Valladolid, Leganés y Espanyol, mientras que los que ya no serán parte de la Primera División son: Almería, Granada y Cádiz.

Entre los partidos más importantes de la primera fecha resaltan los enfrentamientos: Valencia vs Barcelona el sábado 17 de agosto en Mestalla y la visita del Atlético de Madrid a Villarreal.

Por su parte, el campeón visitará al Mallorca en donde ya se presentaría oficialmente Kylian Mbappé en la liga local.

LaLiga: Jornada 1

Athletic de bilbao vs Getafe - 15 de agosto

Betis vs Girona - 15 de agosto

Celta de Vigo vs Alavés - 16 de agosto

Las Palmas vs Sevilla - 16 de agosto

Osasuna vs Leganés - 17 de agosto

Valencia vs Barcelona - 17 de agosto

Real Sociedad de San Sebastián vs Rayo Vallecano - 18 de agosto

Mallorca vs Real Madrid - 18 de agosto

Valladolid vs Espanyol - 19 de agosto

Villarreal vs Atlético de Madrid - 19 de agosto

