Laporta: 'PSG le faltó al respeto al Barcelona al decir que quiere a Messi'

Joan Laporta, candidato a la presidencia del Barcelona, afirmó que la directiva del PSG le faltó al respeto a la institución blaugrana, pues hicieron público su deseo de fichar al argentino Lionel Messi y se están brincando las normas.

"El club tiene que ser capaz de hacer una buena propuesta a Messi para que la entienda y la acepte. Entendería cualquier respuesta de Leo. Él tiene que conocer la situación del club y esto es urgente. Se está consolidando una situación, él es libre para negociar con otro club, y el Barça anda sin presidente. El PSG se permite decir públicamente que quiere fichar a Messi. Esto el Barça no lo puede permitir porque es una falta de respeto. Y más viniendo de un club/estado que se salta las normas. En esto también hay que trabajarlo con UEFA y FIFA", dijo Laporta en conferencia de prensa.

Laporta no dejó pasar la oportunidad para levantar la voz y mencionar que toda la problemática que rodea a la institución blaugrana es responsabilidad de la Comisión Gestora.

"Es una evidencia. El Barça necesita urgentemente un presidente y una junta para tomar decisiones. Y esto lo sabe todo el mundo. No buscar soluciones inmediatas para celebrar las elecciones significa que no se está respetando al Barça. La Gestora se lo toma de una manera que no es como corresponde. Se retrasa tanto el tema que no podemos tomar las decisiones que necesitamos para generar más ingresos. Los responsables de la Generalitat y la Gestora nos han llevado a esta situación", añadió.

