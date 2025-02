¡Le ganan a Tigres! Dejan Joveljic llega a Sporting Kansas City de la MLS

El fichaje de ensueño que buscaba Tigres para el Clausura 2025 quedó en eso, un sueño. Dejan Joveljic no llegará a la Liga MX, tras oficialmente convertirse en refuerzo de Sporting Kansas City.

A pesar de que en semanas recientes se le vinculó con el club de la UANL, el delantero serbio de 25 años dejó a LA Galaxy y continuará en la MLS para cubrir la baja de Alan Pulido.

Hello from our number 9️⃣🇷🇸#SportingKC | @JoveljicDejan pic.twitter.com/S3Ys5YLq1n

— Sporting Kansas City (@SportingKC) February 2, 2025