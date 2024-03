Lecce despide a su entrenador tras agresión a jugador de Hellas Verona

El club italiano Lecce anunció este lunes que Roberto D'Aversa fue cesado como entrenador luego de que agrediera al delantero del Hellas Verona, Thomas Henry, al término del partido de este domingo..

A través de un comunicado en redes, el club expresó: "Después de los hechos ocurridos al final del partido Lecce - Verona, US Lecce anuncia que ha relevado al entrenador D'Aversa de sus funciones. Gracias al entrenador y a su personal por el trabajo realizado".

Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore D’Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto. pic.twitter.com/es0V3cLV1x — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) March 11, 2024

El incidente tuvo lugar cuando D'Aversa se dirigió a Henry y le propinó un aparente cabezazo, lo que resultó en su expulsión. Posteriormente, el jugador también vio la tarjeta roja debido a la trifulca que se generó.

El Lecce, a través de otro comunicado al término del compromiso, condenó la acción de su entrenador, calificándola como contraria a los principios y valores del deporte.

D'Aversa emitió disculpas a través de su cuenta de Instagram, aunque afirmó que no fue un cabezazo intencional: "Me gustaría pedir disculpas a todos y al mismo tiempo reconstruir brevemente el triste y desagradable episodio en el que tuve un papel negativo al final del partido Lecce-Verona. Entré en contacto cabeza con cabeza con Henry, pero no golpeé al jugador del Verona con la cabeza, ni recibí ninguno de él".

