Leonardo: 'Si Mbappé quiere irse, se va, pero con nuestras condiciones'

El París Saint Germain (PSG) no descarta vender a Kylian Mbappé, pero lo hará bajo sus condiciones y ha rechazado la oferta de los 160 millones de euros del Real Madrid porque considera que es muy insuficiente.

Este es el mensaje de su director deportivo, que en una conferencia telefónica con varios medios este miércoles ha cargado contra la actitud del Real Madrid, que considera "inaceptable", el brasileño Leonardo ha confirmado que recibieron la oferta del club merengue y que dieron una respuesta verbal negativa.

"Está lejos de lo que se puede considerar un valor suficiente, lejos de lo que pagamos por el mismo jugador con 18 años", ha señalado en alusión a que el PSG tuvo que dar al Mónaco 180 millones de euros para ficharlo. Mbappé actualmente tiene 22 años y fue campeón mundial con 19.

Además, ha recordado que en virtud del acuerdo establecido entonces, tendría que ceder una parte del dinero que recibiría del Madrid al Mónaco, unos 35 millones de euros.

"La posición del club -ha repetido- siempre ha sido quedarse con Kylian y renovar el contrato. Ha habido varias reuniones para eso y sigue siendo nuestro objetivo. Hemos hecho una propuesta a Kylian al nivel de los otros jugadores top e incluso hemos hecho más recientemente".

Sin embargo, a continuación ha dejado caer que "si un jugador quiere irse, no vamos a retenerlo. Pero se irá con nuestras condiciones. No cerramos la puerta a nadie, pero no hemos recibido ninguna nueva oferta" del Madrid.

