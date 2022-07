Lewandowski se despidió de sus compañeros: "Fueron ocho años especiales en Munich"

Robert Lewandowski vivió este sábado su último entrenamiento como jugador del Bayern Munich de la Bundesliga, después de que ha vinculado con el FC Barcelona.

Lewandowski venía desde semanas atrás pidieron la oportunidad de que lo dejaran emigrar al cuadro blaugrana y por fin este fichaje se realizó, con lo que oficialmente se mudará a LaLiga.

Después de su último entrenamiento, Lewandowski dio un abrazo a sus compañeros y aunque tendrá una mejor despedida, por ahora lo que ha hecho el polaco es agradecer por todo lo vivido en el equipo bávaro.

"Fueron ocho años especiales en Munich y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien, no tuve tiempo para despedirme de una mejor manera. Por ahora, volaré a preparar mis cosas, pero regresaré a despedirme como es debido de todos los empleados y organizaré otras cosas", sentenció el delantero polaco.

La idea de Robert Lewandowski es poder llegar con Barcelona a la gira por Estados Unidos, que iniciaron a partir de este fin de semana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - BARCELONA: ROBERT LEWANDOWSKI, NUEVO JUGADOR DEL BARÇA