Lewandowski sobre el Bayern Munich: 'Quiero irme para buscar nuevas emociones'

Robert Lewandowski insiste en que su etapa como jugador del Bayern Munich ha llegado a su fin, por lo que tiene la intención de encontrar nuevos aires, sin embargo, destacó que no considera otras ofertas más allá de la del Barcelona.​

"Algo ha muerto en mí. Quiero irme del Bayern para buscar nuevas emociones en mi vida. Solo quiero irme del Bayern. La lealtad y el respeto son más importantes que el trabajo, la mejor manera es encontrar una solución para ambas partes", declaró en entrevista para Onet Sport.

El delantero polaco mencionó que no tiene demasiadas ofertas, aunque sin citar al conjunto blaugrana, sí reconoció que no atenderá negociaciones si no llegan desde 'un club específico'.

"La lista de clubes interesados en mí no es muy larga. Se habla mucho de un club específico. No estoy considerando otras ofertas", añadió el futbolista internacional de 33 años.

