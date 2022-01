Lewandowski sobre no entrar en el Top 3 de Messi: 'No debe estar enojado conmigo'

A pesar de las gratificantes palabras de Messi hacia Lewandoswki luego de ganarle el Balón de Oro, el argentino no incluyó al polaco en su Top 3 en los premios The Best.

Por lo tanto, Robert aseguró que le deberían que preguntar a La Pulga por qué no incluyó y afirmó que no debería estar enojado con él.

"Esas fueron palabras muy lindas de él. Ahora, con respecto a su elección la pregunta (sobre su decisión de dejarme fuera de su top 3) deben hacérsela a él. No hice nada malo para que él pueda estar enojado conmigo, excepto en el ámbito deportivo”, mencionó en conferencia de prensa.

Aunque el '30' del PSG no eligió al delantero del Bayern Munich, 'Lewi' terminó por llevarse su segundo premio The Best consecutivo.

