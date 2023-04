Lionel Messi no seguirá con el Paris Saint-Germain, fuentes cercanas al futbolista argentino han declarado que el Campeón del Mundo en Qatar 2022 no pretender bajarse el sueldo y después de los abucheos constantes en el Parque de los Príncipes, Messi estaría totalmente convencido de salir de la entidad parisina una vez terminada esta temporada, abriendo los signos de interrogación sobre ¿Cuál será el siguiente destino de “La Pulga”?

Durante las últimas horas varios reportes han asegurado que el próximo destino del 10 argentino sería en Arabia Saudita, en la liga donde ya juega Cristiano Ronaldo, aparentemente en el rival directo del Al-Nassr. Los dirigentes del Al-Hilal ya han manifestado su intención de hacerse de los servicios del Campeón del Mundo y estarían dispuestos a invertir una cifra escandalosa en la historia del futbol internacional.

Los árabes están dispuestos a ofrecer 400 millones de euros para que Lionel Messi firme con el cuadro de Riad y poder así competir con Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr en la búsqueda del torneo de liga en Arabia Saudita, una cifra que rompería cualquier récord y que tendría para comprar muchos, pero muchos equipos en América Latina.

Una de las ligas donde los dueños del Al-Hilal podrían invertir todo ese capital es justamente en la Liga de nuestro país: La Liga MX, donde los jeques podrían comprar a los equipos más importantes de México, incluyendo a los cuatro grandes, a los dos regios y a un par de equipos de zona baja de nuestro futbol.

Uno de los primeros equipos en pasar a ser propiedad de Fahad bin Nafil, dueño del Al-Hilal, serían las Águilas del América, el cuadro más ganador del futbol mexicano tiene un valor de plantilla de 76 millones de euros, con los jugadores que actualmente tiene el club de Coapa, esto sin contar gastos de estadios o instalaciones de entrenamiento, solamente es el valor de la plantilla.

El segundo en la lista de los equipos con una mejor inversión en sus jugadores son los Rayados de Monterrey, el equipo regiomontano figura como la segunda plantilla más cara de México, los 23 hombres que están en el norte de nuestro país suman un total de 71.1 millones de euros, superando a su acérrimo rival por varios mde.

Justamente en la tercera posición se ubican los Tigres de André Pierre Gignac, los felinos de San Nicolás de los Garza actualmente tienen un valor de plantilla de 66.5 millones de euros, el conjunto regiomontano ha sido unos de los que más se han devaluado en el último año, esto luego de las salidas de jugadores como Florian Thauvin, Jordi Caicedo entre otros jugadores que ya no son parte del equipo que hoyo dirige Marco Antonio Ruiz.

El segundo equipo más ganador de la Liga MX es el cuarto con la plantilla más cara: Las Chivas Rayadas de Guadalajara han tenido un aumento en su plantilla durante los últimos años, específicamente desde 2020 cuando Fernando Beltrán y José Juan Macias aumentaron su precio, hoy el conjunto rojiblanco tienen un valor de 61.7 millones de euros y es uno de los equipos que puede seguir subiendo de valor.

Otro equipo afectado, más por decisiones directivas que por la devaluación natural de los jugadores, es Cruz Azul, el equipo que rompió la racha de 23 años sin ser Campeón en plena pandemia y que tenía una de las cuatro plantillas más caras de nuestro país, se ha devaluado tras las salidas de piezas clave en la obtención de la novena. Pablo Aguilar, Yoshimar Yotún, Guillermo Fernández, Jonathan Rodríguez y Santiago Giménez, entre otros, han sido jugadores que hoy ya no militan en un Cruz Azul que ostenta un valor de 48.9 millones de euros.

Los Pumas son el sexto equipo en nuestra lista, el cuadro dirigido por Antonio Mohamed sufre de altas y bajas en cuanto a su valor, en el ocaso del Clausura 2023 la plantilla universitaria tiene un valor de 28.5 millones, revalorizado por las contrataciones de Eduardo Salvio y Gustavo Del Prete, pero devaluado luego de lo ocurrido con Dani Alves, habrá que ver si con Mohamed aumenta el valor del equipo del Pedregal.

Mazatlán es otro equipo que se puede unir a este fondo de inversión Árabe, el conjunto cañonero es de reciente creación, su valor llega a los 23.8 millones de euros, los mazatlecos no se han caracterizado por hacer contrataciones rutilantes desde su creación, tuvieron que rearmar el equipo durante su mudanza desde Morelia y el único nombre medianamente importante es el de Nicolás Benedetti, quien tiene un valor de 3.5 mde y es el más valioso en Sinaloa.

Puebla es el último de este listado, el conjunto de la Franja tiene a su plantilla tasada en 25.5 millones de euros, este es un equipo sui generis, su valor no es constante, los sube y baja de su valor se debe a los constantes rearmados y desarmados a los que se encuentra sometido el cuadro poblano, su jugador más caro actualmente es el defensa central Emmanuel Gularte, quien tiene un costo de tres mde.

Estos ocho equipos, que representan en 49% de la Liga MX, podrían ser adquiridos con los 400 millones que el Al-Hilal pretende pagarle a Lionel Messi para poder competir, dentro y fuera de la cancha, con el impacto mediático que ha tenido Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr, además de revivir la rivalidad de antaño que tenían estos dos jugadores en LaLiga cuando uno jugaba para el FC Barcelona y el otro para el Real Madrid.

Messi aún espera una oferta de algún otro equipo, se habla de su retorno al Barcelona, donde si estaría dispuesto a bajarse considerablemente el sueldo para volver a vestir la camiseta blaugrana, otra de las opciones que tiene el Campeón del Mundo es el Inter de Miami, equipo del cual es dueño David Beckham, donde compartiría vestidor con Josef Martínez y con el mexicano Rodolfo Pizarro.

El retorno a su país para jugar en Newell´s Old Boys no es una idea descabellada, pero la crisis por la que pasa Argentina y el tema de la seguridad del 10 es factor para que Messi considere si ir o no al club que lo vio nacer como futbolista profesional. Cualquiera de estas opciones alejaría al jugador argentino de la posibilidad de pelear su octavo balón de oro.

En su carrera Messi ha ganado 10 campeonatos de Liga, siete Copas del Rey, ocho Supercopas de España y cuatro UEFA Champions League con el Futbol Club Barcelona, con el Paris Saint-Germain ha conseguido una Ligue One y una Supercopa de Francia en apenas dos años con el club de la capital francesa.

Actualmente, el Al-Hilal se ubica en la tercera posición de la Liga Árabe, está a siete puntos del Al-Nassr y a ocho del Al-Ittihad, este equipo es dirigido por Ramón “El Pelado” Díaz y tiene en su plantilla a nombres como Luciano Vietto, el peruano André Carrillo, el colombiano Gustavo Cuéllar y a los brasileños Michael y Carlos Eduardo.

Recordemos que, de concretarse el pase, Messi estaría llegando gratis a Arabia Saudita, de la misma manera en la que llegó Cristiano Ronaldo, y rompería el récord impuesto por CR7 con el sueldo más alto en la historia del futbol mundial, al argentino se le termina su contrato con el PSG el próximo 30 de junio, actualmente Lionel ya es libre de negociar con cualquier otro equipo, afortunadamente para el equipo francés el argentino ha deseado esperar hasta el último momento del mercado de fichajes para informar al mundo entero sobre su decisión.

Messi, teóricamente, habría pedido un aumento de sueldo para ganar 80 mde, ocho más de lo que gana Kylian Mbappé, ante la negativa de Nasser Al-Khelaifi las ofertas de Arabia han sido recurrentes y esta última podría ser definitiva para el futuro inmediato de quien ganó la tercera estrella en la camiseta de la Selección de Argentina el pasado 18 de diciembre en Doha, Qatar.

