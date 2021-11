Lionel Messi: PSG explotó ante Argentina y la FIFA por convocatoria de La Pulga

Leonardo, director deportivo del PSG, mostró su inconformidad por la convocatoria de Lionel Messi y Leandro Paredes a la Selección Argentina.

Y es que ambos futbolistas se encuentran lesionados, por lo que no han tenido actividad en los últimos partidos del París.

"No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones merecen un acuerdo real con la FIFA", mencionó para 'Le Parisen'.

La Albiceleste afrontará dos partidos importantes de cara a Qatar 2022, pues se medirán ante Brasil y Uruguay, en lo que será la última Fecha FIFA del año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: XAVI REVELÓ QUE TUVO UNA OFERTA PARA DIRIGIR A BRASIL